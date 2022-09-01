Подразделения одной из бригад ВСУ под Артемовском отказались выполнять приказы – МО РФ

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В районе Артемовска в ДНР подразделения 72-й механизированной бригады ВСУ отказались выполнять приказы и оставили позиции, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Личный состав подразделений 72-й механизированной бригады в районе Артемовска Донецкой Народной Республики из-за больших потерь, низкой оснащенности вооружением и отсутствия огневой поддержки отказался выполнять приказы командования, оставил позиции и убыл в тыл", – отметил он.

Ранее Конашенков заявил, что потери бригады территориальной обороны в Артемовске превысили 60%.

Генерал-лейтенант добавил, что подразделения бригады для доукомплектования выведены из зоны боевых действий в Киев. Данное решение приняло командование оперативно-тактической группы "Лиман".

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

