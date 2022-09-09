Постпред РФ при ООН заявил, что ни о каком "прорыве" украинских сил речи нет

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Постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН заявил, что ни о каком прорыве украинских войск в ходе их "контрнаступления" не может быть и речи, передает РИА Новости.

По его словам, режим Зеленского пытался создать видимость того, что Украина может наступать.

Ранее в военно-гражданской администрации Харьковской области заявили, что информация о наступлении ВСУ под Балаклеей не соответствует действительности и распространяется с целью наведения паники.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.