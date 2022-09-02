ВС РФ уничтожили американскую гаубицу М777 на Харьковском направлении

Российские артиллеристы уничтожили из "Градов" на Харьковском направлении готовую к работе американскую гаубицу М777. Еще один огневой взвод гаубиц разбит в районе Андреевки Херсонской области.

Удары нанесены в ДНР по двум украинским пунктам управления беспилотниками. Также уничтожены восемь складов с боеприпасами в Запорожской, Николаевской, Днепропетровской областях.

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