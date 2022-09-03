Экс-депутат Рады предупредил Зеленского о риске военного переворота на Украине

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Неудачная попытка захвата Запорожской АЭС и провал атаки ВСУ на Херсон вызвали недовольство среди украинского командования, заявил экс-депутат Верховной рады Илья Кива.

Он напомнил, что неудачный штурм ЗАЭС стал вторым провалом Киева, при котором погибли бойцы элитных разведподразделений Минобороны Украины. Кроме того, значительные потери украинская сторона понесли и при попытке захвата острова Змеиный.

"Все больше руководителей силовых структур, подразделения которых отправляют просто на убой, склоняются к мысли о замене некомпетентной, погрязшей в воровстве <...> и коррупции команды [президента Украины Владимира] Зеленского. <...> Результат провала Херсонского наступления может стать точкой невозврата и начала восстания среди военных", – написал политик в своем телеграм-канале.

Ранее бывший офицер американской разведки Скотт Риттер заявил, что политическая карьера украинского лидера подходит к концу. По его мнению, Зеленский либо будет вынужден покинуть Украину, либо погибнет от рук собственных граждан, которые перестали ему доверять.

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что южное контрнаступление Киева имеет цель создать перед Западом иллюзию способности противостоять РФ. По его словам, ВСУ продолжают попытку наступления на николаево-криворожском и других направлениях, при этом украинская сторона несет большие потери.

В этот же день экс-заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Сергей Кривонос заявил, что потери украинской армии с начала проведения специальной военной операции исчисляются сотнями тысяч.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

