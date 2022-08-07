Экс-разведчик США предрек Зеленскому трагический конец от рук украинцев

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Бывший офицер американской разведки Скотт Риттер считает, что политическая карьера украинского лидера Владимира Зеленского подходит к концу.

"Он будет вынужден либо покинуть Украину, <...> либо погибнет от рук собственных граждан, которые перестали доверять ему", – сказал Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

По его мнению, именно Зеленский несет ответственность за гибель десятков тысяч мирных граждан на Украине. Кроме того, добавил экс-офицер, престиж украинского президента постоянно падает, а лидеры западных стран перестают ему верить. Он также не исключил, что в ближайшее время на Украине может произойти государственный переворот.

Ранее ведущий Sky News Кори Бернарди заявил, что образ Зеленского в западных СМИ не соответствует действительности. Дело в том, пояснил журналист, что в европейских и американских медиа президент Украины представлен вторым Уинстоном Черчиллем и великим героем, который спасает народ от России.

До этого издание The Washington Post сообщило, что между Зеленским и региональными властями, в частности, мэрами крупных городов, произошел раскол на фоне многомиллиардной помощи Запада. В публикации утверждалось, что официальный Киев отодвигает регионы на второй план, чтобы сохранить контроль над миллиардами долларов и ослабить возможных политических конкурентов. Региональные политики также недовольны созданием военных администраций на Украине.