В Sky News заявили, что образ Зеленского в западных СМИ не соответствует действительности

Фото: AP Photo/Ukrainian Presidential Press Office via AP
Образ президента Украины Владимира Зеленского в западных СМИ не соответствует действительности. Об этом заявил ведущий Sky News Кори Бернарди.
Он пояснил, что в западных СМИ Зеленский предстает вторым Уинстоном Черчиллем и великим героем, который спасает народ от России. При этом Бернарди отметил, что медиа не говорят об ужасах, которые происходят с этническими русскими в ряде частей Украины при Зеленском.
Ведущий Sky News добавил, что русские, которые составляют значительную часть населения Украины, вынуждены жить в этой стране компактно. По его словам, русским обещали референдум о независимости, но он не состоялся, Зеленский обещал остановить гражданскую войну, но не справился с задачей. Вместе с тем Бернарди отметил усиление давления на русских.
"Он поддержал "Правый сектор" (организация признана в РФ экстремистской), чей командир похвалялся, что скармливал кости русских детей своему волку. Очевидно, это шутка. Вот только русские ее не оценили. Особенно те, кого и так унижают украинские солдаты", – подчеркнул Бернарди.
Он также напомнил, как Зеленский назвал батальон "Азов" (террористическая и экстремистская организация, запрещена на территории РФ) одним из подразделений ВСУ, сказав, что они такие, какие есть.
Кроме того, ведущий выразил мнение, что инициатива президента Украины по вступлению в НАТО являлась провокацией в отношении России. Он обвинил Зеленского в попытке создать образ, который не имеет к нему отношения.
Кроме того, Бернарди напомнил о саботаже Минских соглашений, запрете на использование русского языка в общественном пространстве, политическом преследовании в отношении оппонентов и съемке для модных журналов.
Ранее политолог и советник первого главы ДНР Александр Казаков заявил, что Зеленский остался клоуном, каким был несколько лет назад, только теперь он кровавый клоун. По его мнению, в президенте Украины не осталось ничего смешного. По словам эксперта, в будущем украинский лидер может переродиться в монстра.
Зеленский заявил о желании поговорить с председателем КНР о конфликте на Украине
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: