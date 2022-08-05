В Sky News заявили, что образ Зеленского в западных СМИ не соответствует действительности

Фото: AP Photo/Ukrainian Presidential Press Office via AP

Образ президента Украины Владимира Зеленского в западных СМИ не соответствует действительности. Об этом заявил ведущий Sky News Кори Бернарди.

Он пояснил, что в западных СМИ Зеленский предстает вторым Уинстоном Черчиллем и великим героем, который спасает народ от России. При этом Бернарди отметил, что медиа не говорят об ужасах, которые происходят с этническими русскими в ряде частей Украины при Зеленском.

Ведущий Sky News добавил, что русские, которые составляют значительную часть населения Украины, вынуждены жить в этой стране компактно. По его словам, русским обещали референдум о независимости, но он не состоялся, Зеленский обещал остановить гражданскую войну, но не справился с задачей. Вместе с тем Бернарди отметил усиление давления на русских.

"Он поддержал "Правый сектор" (организация признана в РФ экстремистской), чей командир похвалялся, что скармливал кости русских детей своему волку. Очевидно, это шутка. Вот только русские ее не оценили. Особенно те, кого и так унижают украинские солдаты", – подчеркнул Бернарди.

Он также напомнил, как Зеленский назвал батальон "Азов" (террористическая и экстремистская организация, запрещена на территории РФ) одним из подразделений ВСУ, сказав, что они такие, какие есть.

Кроме того, ведущий выразил мнение, что инициатива президента Украины по вступлению в НАТО являлась провокацией в отношении России. Он обвинил Зеленского в попытке создать образ, который не имеет к нему отношения.

Кроме того, Бернарди напомнил о саботаже Минских соглашений, запрете на использование русского языка в общественном пространстве, политическом преследовании в отношении оппонентов и съемке для модных журналов.

Ранее политолог и советник первого главы ДНР Александр Казаков заявил, что Зеленский остался клоуном, каким был несколько лет назад, только теперь он кровавый клоун. По его мнению, в президенте Украины не осталось ничего смешного. По словам эксперта, в будущем украинский лидер может переродиться в монстра.

