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Президент Украины остался клоуном, каким был несколько лет назад, только теперь он кровавый клоун, заявил политолог и советник первого главы ДНР Александр Казаков.

"Он, конечно, остался клоуном, но клоуном кровавым. Причем мне кажется, что он переродился внутри. В нем не осталось ничего смешного. Над ним уже особенно не посмеешься", – сообщил он в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда".

По словам эксперта, в будущем украинский лидер может переродиться в монстра. Казаков уверен, что Зеленский отдает себе отчет в своих действиях и их последствиях.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский очень быстро переобувается.

По его словам, Зеленский пришел к власти с лозунгами мира. Тогда он обещал вернуть покой на Украину и соблюдать права русскоязычных граждан.