Найденные в Африке останки морского беспозвоночного назвали в честь Зеленского

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Морское беспозвоночное, останки которого нашли в Африке, назвали в честь украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщает британский научный журнал Royal Society Open Science.

Речь идет о морской лилии, которая существовала около 200 миллионов лет назад.

"Этимология: в честь Владимира Александровича Зеленского, шестого и действующего президента Украины, за его мужество и отвагу", – говорится в публикации.

Теперь лилия будет называться Ausichicrinites zelenskyyi. Ее останки обнаружили в Эфиопии, а затем направили для дальнейшего исследования в Силезский университет в Польше.

Ранее сообщалось, что новорожденного малыша на Украине назвали Зеленский в честь президента этой страны.