Лавров сказал, что Зеленский "переобувается очень быстро"

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Президент Украины Владимир Зеленский очень быстро переобувается. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью главному редактору RT Маргарите Симоньян.

По его словам, Зеленский пришел к власти с лозунгами мира. Тогда он обещал вернуть покой на Украину и соблюдать права русскоязычных граждан.

"Посмотрите, что он сейчас говорит", – отметил министр.

Симоньян выразила мнение, что Зеленский – артист. Лавров согласился с этим и добавил, что президент Украины является артистом по системе Станиславского.

Ранее Лавров заявил, что в настоящее время географические задачи спецоперации России на Украине изменились. По его словам, сейчас они включают не только ДНР и ЛНР, но и Херсонскую, Запорожскую области и ряд других территорий. Он указал, что география спецоперации продолжит расширяться по мере того, как Запад будет накачивать Украину дальнобойным оружием.

