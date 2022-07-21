Зеленскому отказали в просьбе выступить на саммите Mercosur

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Южноамериканская торговая организация Mercosur не даст президенту Украины Владимиру Зеленскому выступить на своем саммите, сообщил замминистра иностранных дел Парагвая Рауль Кано.

"Mercosur принимает свои решения на основе консенсуса, а в отношении этого выступления консенсуса не было. Украина уже проинформирована, что для диалога Mercosur с Зеленским нет условий", – приводит его слова Agencia IP.

Саммит Mercosur проходит 20–21 июля в парагвайском городе Луке.

6 июля состоялись переговоры президентов Украины и Парагвая. Как отмечали в МИД южноамериканской страны, в ходе беседы Зеленский искал возможности выступить перед лидерами Mercosur на тему российско-украинского конфликта.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Зеленский "очень быстро переобувается". Глава МИД РФ напомнил, что президент Украины пришел к власти с лозунгами мира и обещал вернуть покой на Украину и соблюдать права русскоязычных граждан, однако сейчас его заявления свидетельствуют об обратном.