Новорожденного малыша на Украине назвали Зеленским

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На Украине новорожденного малыша назвали Зеленский. О фамилии мальчика ничего не известно, сообщает "Экспресс газета".
Пока не известно, знает ли президент страны Владимир Зеленский о том, что ребенка назвали в его честь.
Несколько лет назад украинская семья назвала своего сына Януковичем, по фамилии действующего на тот момент президента.
В 2019 году почитатели Гарри Поттера из Москвы назвали дочку Гермионой, еще одна москвичка получила имя Феникс в честь персонажа древнеегипетской и античной мифологии.
Также в Москве появился мальчик по имени Один, названный в честь бога германо-скандинавской мифологии. Детей в Москве называли Гагарин, Данте и Рюрик.