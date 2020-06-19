Новорожденного малыша на Украине назвали Зеленским

Фото: depositphotos/Ondrooo

На Украине новорожденного малыша назвали Зеленский. О фамилии мальчика ничего не известно, сообщает "Экспресс газета".

Пока не известно, знает ли президент страны Владимир Зеленский о том, что ребенка назвали в его честь.

Несколько лет назад украинская семья назвала своего сына Януковичем, по фамилии действующего на тот момент президента.

В 2019 году почитатели Гарри Поттера из Москвы назвали дочку Гермионой, еще одна москвичка получила имя Феникс в честь персонажа древнеегипетской и античной мифологии.

Также в Москве появился мальчик по имени Один, названный в честь бога германо-скандинавской мифологии. Детей в Москве называли Гагарин, Данте и Рюрик.