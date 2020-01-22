Названы самые популярные имена новорожденных в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Стали известны самые популярные имена, которые давали родители новорожденным в столице в 2019 году. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу столичных ЗАГСов.

"В 2019 году, как и в 1989, самым популярным именем стало Александр. В прошлом году так были названы 2991 мальчик. Второе по популярности мужское имя – Михаил, так назвали 2762 ребенка. Замыкает тройку самых популярных имен Максим (2600 детей)", – проинформировали в пресс-службе.

Там отметили, что в сравнении с 2018 годом тройка самых популярных мужских имен не изменилась. Кроме того, часто новорожденных называют именами Артем (2152 ребенка), Иван (1564), Даниил (1673), Марк (1594) и Лев (1564).

"В прошлом году больше всего девочек называли именем София (Софья) (3261 девочка). На втором месте по популярности оказалось имя Мария. Так назвали 2 688 малышек. На третьем месте имя Анна – 2548 девочек", – подчеркнули в пресс-службе.

В пятерку популярных женских имен также попали Алиса (2156 детей) и Виктория (2029 детей). В пресс-службе отметили, что популярные женские имена с 1989 года изменились значительно сильнее.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, в Москве создаются все условия для удобного и комфортного получения государственных услуг. В частности, это касается и рождения ребенка.

"С 2015 года мы сделали возможным регистрацию рождения ребенка в центрах Мои документы. Теперь эта услуга, как и многие другие, которые мы перевели в центры госуслуг, оказывается по единому стандарту – 7 дней в неделю с 8 утра до 8 вечера, в одном месте. Отделы ЗАГС осуществляют регистрацию в отдельных случаях", – заявила Ракова.

Также сообщалось, что в 2019 году москвичи часто называли детей в честь любимых персонажей книг, футбольного клуба, героев мифологии и по явлениям природы.

Так, в прошлом году почитатели Гарри Поттера назвали дочку Гермионой, еще одна москвичка получила имя Феникс в честь персонажа древнеегипетской и античной мифологии. Также в Москве появился мальчик по имени Один, названный в честь бога германо-скандинавской мифологии. Кроме того, в 2019 году в Москве появились дети с именами великих людей – Гагарин, Данте, Рюрик.

Одного мальчика родители назвали в честь знаменитого футбольного клуба – Реал. Еще одна популярная тенденция – называть детей по явлениям природы: Ноябрина, Март, Златоцвета.

Ранее стало известно, сколько детей родилось после процедуры ЭКО в Москве в 2019 году. Отмечалось, что по сравнению с 2017 годом количество таких новорожденных увеличилось.