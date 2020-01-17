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Общество

16:41

Более 3 тысяч детей родилось после процедуры ЭКО в Москве в 2019 году

общество медицина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В 2019 году 3,5 тысячи новорожденных появились на свет в Москве после проведения экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), рассказал главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии столичного Депздрава Антон Оленев на ассамблее "Здоровая Москва", сообщает Агентство "Москва".

По словам Оленева, по сравнению с 2017 годом количество таких малышей в столице увеличилось.

Он уточнил, что сейчас в Москве практически любая пара с диагнозом "бесплодие" может пройти ЭКО по ОМС в одной из 39 клиник города. Полный список медорганизаций приведен на сайте Депздрава.

Ранее Оленев рассказал, что более половины женщин в Москве рожают первого ребенка после 30 лет. При этом он подчеркнул, что материнство и грудное вскармливание являются профилактикой многих заболеваний и увеличивают продолжительность жизни.

Ассамблея "Здоровая Москва" проходит с 16 по 19 января. Это самое крупное событие в сфере медицины.

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