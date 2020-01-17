Более половины женщин в Москве впервые рожают после 30 лет – Депздрав

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Более половины женщин в Москве рожают первого ребенка после 30 лет, сообщил главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии департамента здравоохранения Антон Оленев на ассамблее "Здоровая Москва".
"Свыше половины всех наших пациенток, которые становятся мамами в первый раз, на сегодняшний день находятся в возрасте свыше 30 лет. Это определяет нашу внутреннюю структуру, поскольку с увеличением возраста наши пациенты обретают те или иные соматические заболевания. И мы, безусловно, к этому готовы", – приводит слова Оленева Агентство "Москва".
По его словам, материнство и грудное вскармливание являются профилактикой многих заболеваний и увеличивают продолжительность жизни.
"И именно само деторождение позволяет снизить вероятность заболеваний в более старшем возрасте. И поэтому я двумя руками хотел бы поддержать женщин, которые стоят перед репродуктивным выбором", – сказал Оленев.
Специалист отметил, что чем раньше родить, тем проще пройдет этот процесс.
Ранее на ассамблее наградили победителей конкурса "Специалист года – 2019". Лауреатами стали 52 врача. Трех специалистов в области оказания онкологической помощи наградила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Ассамблея "Здоровая Москва" проходит с 16 по 19 января. Это самое крупное событие в сфере медицины. На нем можно познакомиться с технологиями будущего в здравоохранении, новыми формами и подходами в организации медпомощи и подготовке кадров. В этом году впервые все мероприятия проходят в открытом формате.
Эксперты заявили, что Москва успешно адаптируется к новым технологиям и практикам в мировой медицине, внедряя лучшие из них в сферу здравоохранения. По мнению специалистов, в некоторых направлениях другим странам стоит перенимать опыт Москвы.
Особенно их заинтересовали проекты по развитию цифровой медицины, системе поддержки принятия врачебных решений с использованием искусственного интеллекта и новые стандарты здравоохранения Москвы. Речь идет и об электронных медкартах.
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