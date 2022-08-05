Между Зеленским и мэрами крупных городов Украины произошел раскол – СМИ

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Между президентом Украины Владимиром Зеленским и региональными властями, в частности, мэрами крупных городов, произошел раскол на фоне многомиллиардной помощи Запада, пишет The Washington Post.
В публикации утверждается, что официальный Киев отодвигает регионы на второй план, чтобы сохранить контроль над миллиардами долларов и ослабить возможных политических конкурентов. Региональные политики также недовольны созданием военных администраций на Украине.
"Несколько мэров заявили, что растет обеспокоенность тем, что <...> администрация Зеленского отказывается от своих обещаний <...> по децентрализации власти и предоставлению дополнительных полномочий региональным и местным органам власти", – говорится в статье.
Также отмечается, что разногласия с местными политиками произошли после того, как Зеленский уволил главу СБУ Ивана Баканова и генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову.
Ранее Зеленский заявил, что в Евросоюзе искусственно задерживают оказание Киеву макрофинансовой помощи на 8 миллиардов евро. По его словам, он "ежедневно и разными способами" напоминает некоторым лидерам ЕС, что нельзя "делать заложниками нерешительности или бюрократизма" граждан Украины. При этом он отказался уточнять, какая именно европейская страна задерживает оказание помощи.
Страны Запада усилили финансовую поддержку Киева после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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