Верховная рада отправила в отставку главу СБУ и генпрокурора Украины

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Верховная рада Украины отправила в отставку Ивана Баканова, занимавшего должность главы СБУ. Об этом сообщает РБК.
За увольнение Баканова проголосовали 259 депутатов (из них 203 представляли правящую партию "Слуга народа"), против высказались 37 депутатов.
Также Рада уволила Ирину Венедиктову с поста генерального прокурора Украины. За отставку проголосовали 264 парламентария. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в украинском парламенте отметил, что в будущем Венедиктова продолжит работу на новом месте.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сменил глав управления Службы безопасности в пяти областях страны. Новые начальники были назначены в Харьковской, Сумской, Полтавской, Закарпатской и Днепропетровской областях.
Зеленский обвинил главу службы безопасности Украины в непрофессионализме
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