Зеленский сменил начальников управления СБУ в пяти областях

Фото: TACC/ThePresidentialOfficeofUkraine/DPA
Украинский лидер Владимир Зеленский сменил глав управления Службы безопасности в пяти областях, следует из указов на его сайте.
Новые начальники управления СБУ были назначены в Харьковской, Сумской, Полтавской, Закарпатской и Днепропетровской областях.
Ранее Зеленский заявил, что киевские власти решают вопрос об увольнении 28 должностных лиц в СБУ. По его словам, основанием для увольнения являются плохие результаты работы.
Кроме того, до этого украинский президент отстранил от занимаемых должностей генпрокурора Украины Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова. По словам политика, отстранение силовиков связано с фактами государственной измены.
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