Глава МИД Украины заявил о дедлайне Зеленского для вступления в ЕС

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Президент Украины Владимир Зеленский установил в стране внутренний дедлайн для вступления в Евросоюз, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

"Здесь решение еще зависит от Евросоюза, а не только от нас. Если мы озвучим дедлайн, можно так испугать кого-то в ЕС, что он будет сознательно тормозить все, что связано с европейской интеграцией Украины", – сказал он в интервью изданию "Forbes Украина".

В конце июня Европарламент принял резолюцию в поддержку предоставления Украине и Молдавии статуса кандидатов в ЕС. За документ проголосовали 529 евродепутатов, высказались против – 45. Еще 14 парламентариев воздержались от участия в голосовании.

Глава Европейского совета Шарль Мишель тогда пояснял, что дальнейшие шаги по интеграции стран в Евросоюз будут предприняты после выполнения кандидатами условий, сформулированных Еврокомиссией.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Брюссель предоставил Украине статус кандидата в Евросоюз, стремясь освоить ее территорию в целях сдерживания России. Она отмечала, что Запад продолжает нагнетать международную обстановку, искусственно затягивая военную спецоперацию посредством предоставления Киеву военной помощи и политической поддержки.