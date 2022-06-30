Медведев назвал актуальными слова Черномырдина о вступлении Украины в ЕС

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Слова бывшего премьер-министра России Виктора Черномырдина о вступлении Украины в Евросоюз после Турции, "а Турция не вступит в ЕС никогда", актуальны по сей день, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Эта фраза когда-то была сказана чрезвычайным уполномоченным послом РФ на Украине Виктором Степановичем Черномырдиным в отношении членства в ЕС. Его где-то там журналисты поймали и спрашивают: "А когда Украина вступит в ЕС?" Он моментально ответил, совершенно не думая: "После Турции". А, говорят: "Когда Турция?" – А Турция никогда". Ну, вот мне кажется, это актуально до сих пор", – цитирует его РИА Новости.
Политик также выразил сомнение в продолжении существования ЕС в ближайшие десятилетия.
Ранее сообщалось, что Европарламент принял резолюцию в поддержку предоставления Украине и Молдавии статуса кандидатов в Евросоюз. За документ проголосовали 529 евродепутатов, высказались против – 45. Еще 14 парламентариев воздержались от участия в голосовании.
Глава Европейского совета Шарль Мишель пояснил, что дальнейшие шаги по интеграции стран в Евросоюз будут предприняты после выполнения кандидатами условий, сформулированных Еврокомиссией.
По словам главы комитета Госдумы РФ по международным делам Леонида Слуцкого, данное решение лидеров стран Евросоюза не является гарантией того, что Украина станет членом объединения в ближайшее время.
Медведев допустил, что ЕС исчезнет раньше, чем примет в свой состав Украину
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