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Фото: depositphotos/palinchak
Читатели американской газеты New York Post раскритиковали призыв президента Украины Владимира Зеленского к Китаю не помогать России и сохранять нейтралитет.
"Я надеюсь увидеть день, когда эту коррумпированную марионетку НАТО Зеленского, схватят, разденут догола (больше никаких фальшивых футболок в стиле милитари), закуют в цепи, а затем выпорют и отправят на восток Украины, где он предстанет перед настоящим судом", – приводит слова одного из комментаторов РИА Новости.
"Он сказал это до или после фотосессии для журнала Vogue?" – написал пользователь ata777.
Другие пользователи задавались вопросами, почему Китай не может помогать России, если Соединенные Штаты помогают Украине. Некоторые американцы также обратили внимание, что Зеленский не может указывать КНР на то, как это государство должно вести внешнюю политику.
Накануне колумнист New York Times Томас Фридман заявил, что Белый дом относится к украинской власти, включая президента этой страны, с гораздо большим недоверием, чем это принято показывать на публике.
По словам журналиста, в Киеве творятся "забавные" дела. В частности, он напомнил, что Зеленский уволил генпрокурора и руководителя разведывательной службы Украины, при этом убедительных объяснений относительно этих отставок не было. Фридман предположил, что США специально не обратили на это внимания, поскольку опасаются узнать о масштабах коррупции в Киеве, инвестируя туда немало средств.
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