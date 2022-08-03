В США заявили о глубоком недоверии между Белым домом и Зеленским

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Белый дом относится к украинской власти, включая президента этой страны Владимира Зеленского, с гораздо большим недоверием, чем это принято показывать на публике, написал в своей статье колумнист The New York Times Томас Фридман.
По словам журналиста, в Киеве творятся "забавные" дела. В частности, он напомнил, что Зеленский уволил генпрокурора и руководителя разведывательной службы Украины, при этом убедительных объяснений относительно этих отставок не было.
"Мы как будто не хотим слишком внимательно заглядывать под капот в Киеве, опасаясь того, какую коррупцию или выходки мы можем увидеть, когда мы столько туда инвестировали", – пишет он.
При этом статья Фридмана называлась "Почему визит Пелоси на Тайвань совершенно безрассуден". Он раскритиковал посещение острова американской делегацией, приведя в качестве одного из аргументов незавершенный конфликт на Украине. Он указал, что в частном порядке американские чиновники гораздо более обеспокоены киевской властью.
Ранее газета Politico со ссылкой на неназванного высокопоставленного европейского дипломата сообщила, что в ситуации с противостоянием Китая и Тайваня Украину ждет худший сценарий развития, поскольку тогда США переключат свое внимание с Киева.
2 августа самолет со спикером палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя. В настоящее время американская делегация проводит встречу с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь.
В министерстве иностранных дел Китая заявили, что Пекин расценивает визит Пелоси на Тайвань как крупную политическую провокацию Вашингтона. В китайском внешнеполитическом ведомстве в связи с данным шагом США выразили решительный протест.
Провокационным визит Пелоси на Тайвань назвали и в российском министерстве иностранных дел. МИД РФ выпустил заявление, в котором подчеркивается, что Россия призывает Соединенные Штаты отказаться от действий, направленных на подрыв стабильности в регионе.
Эксперты прокомментировали визит Ненси Пелоси на Тайвань
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