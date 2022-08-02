В МИД РФ назвали визит Пелоси на Тайвань явной провокацией

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МИД РФ рассматривает визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань как явную провокацию американских властей по отношению к КНР. Соответствующее заявление опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"2 августа на Тайвань прибыла спикер Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Рассматриваем ее визит как явную провокацию в духе агрессивной линии США на всестороннее сдерживание КНР", – говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что Россия призывает США отказаться от действий, направленных на подрыв стабильности в регионе.

"Призываем Вашингтон <...> признать новую геополитическую реальность, в которой уже нет места для американской гегемонии", – говорится в тексте.

В МИД РФ отметили, что Китай имеет право принимать необходимые меры для защиты собственного суверенитета, поскольку отношения между сторонами Тайваньского пролива являются сугубо внутренним делом КНР.

"Принципиальная позиция России неизменна: исходим из того, что существует только один Китай, правительство КНР – единственное законное правительство, представляющее весь Китай, а Тайвань – неотъемлемая часть Китая", – заключили в МИД.

2 августа самолет со спикером палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя. Ранее стало известно, что на фоне визита Пелоси китайские истребители Су-35 были направлены в Тайваньский пролив.

В министерстве иностранных дел Китая заявили, что Пекин расценивает визит Пелоси на Тайвань как крупную политическую провокацию Вашингтона. В китайском внешнеполитическом ведомстве заявили, что выражают в связи с данным шагом США решительный протест. Отмечается, что китайская сторона сделала американской стороне серьезное представление.

Пекин выразил намерение принять необходимые меры для защиты государственного суверенитета. Также в МИД КНР призвали США соблюдать принцип "одного Китая", выполнять взятые на себя обязательства и не идти "по опасному пути".