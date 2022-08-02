Захарова сравнила дипломатические визиты Лаврова и Пелоси

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что министр иностранных дел Сергей Лавров совершает визит в Азию не с целью провокации, как это делает спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

По словам дипломата, глава министерства едет с целью сотрудничества.

"Самолет с Лавровым вылетает в сторону Азии. Визит в Мьянму и участие в мероприятиях Россия-АСЕАН в Камбодже", – говорится в ее публикации.

Ранее стало известно, что Лавров прибыл в Египет с рабочим визитом. Там он провел переговоры с руководством страны. Захарова сообщила, что этим визитом Лавров начнет "турне по государствам Африки".

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что отмена соглашения между Египтом и Украиной по поставкам зерна не связана с поездкой главы МИД РФ в Африку. По его словам, у РФ есть свои отношения с Египтом, а также контракты на соответствующие поставки, которые Россия выполняет.