Расторжение соглашения Египта и Украины по зерну не связано с поездкой Лаврова в Африку

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Отмена соглашения между Египтом и Украиной по поставкам зерна не связана с поездкой главы МИД РФ Сергея Лаврова в Африку, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует "Газета.ру".

По его словам, у РФ есть свои отношения с Египтом, а также контракты на соответствующие поставки, которые Россия выполняет.

Ранее СМИ сообщали, что Египет расторг контракты на покупку 240 тысяч тонн пшеницы с Украины, закупленной в декабре 2021 года. Отмечается, что власти Египта в декабре прошлого года закупили зерно по цене от 346 до 360 долларов за тонну. В связи с ситуацией на Украине забронированные грузы не были доставлены.

Глава МИД РФ прибыл в Египет с рабочим визитом. Там он провел переговоры с руководством страны. Официальный представитель министерства Мария Захарова сообщила, что этим визитом Лавров начнет "турне по государствам Африки".

Также глава форума БРИКС Пурнима Ананд заявила, что Турция, Египет и Саудовская Аравия могут очень скоро присоединиться к БРИКС. Она добавила, что во время 14-го саммита лидеров БРИКС, который прошел в виртуальном формате с 23 по 24 июня, этот вопрос обсуждали Китай, Россия и Индия.

