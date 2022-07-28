Египет расторг контракты на покупку 240 тыс тонн украинской пшеницы – СМИ

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Египет расторг контракты на покупку 240 тысяч тонн пшеницы с Украины, закупленной в декабре 2021 года, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Как сообщает агентство, власти Египта в декабре прошлого года закупили зерно по цене от 346 до 360 долларов за тонну. В связи с ситуацией на Украине забронированные грузы не были доставлены.

Ранее сообщалось, что глава МИД РФ прибыл в Египет с рабочим визитом. Там он провел переговоры с руководством страны. Официальный представитель министерства Мария Захарова сообщила, что этим визитом Лавров начнет "турне по государствам Африки".

Также глава форума БРИКС Пурнима Ананд заявила, что Турция, Египет и Саудовская Аравия могут очень скоро присоединиться к БРИКС. Она добавила, что во время 14-го саммита лидеров БРИКС, который прошел в виртуальном формате с 23 по 24 июня, этот вопрос обсуждали Китай, Россия и Индия.

