Армия Китая намерена провести испытания ракеты с неядерной боевой частью у Тайваня

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Армия Китая проведет испытания ракеты с неядерной боевой частью вблизи Тайваня. Таким образом Китай решил ответить на провокационный визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Об этом сообщил официальный представитель восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Ши И.

"Эти действия являются справедливым сдерживающим фактором в отношении произошедшей в последнее время крупной эскалации негативных действий США по тайваньскому вопросу", – передает РИА Новости его слова.

2 августа самолет со спикером палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя. Ранее стало известно, что на фоне визита Пелоси китайские истребители Су-35 были направлены в Тайваньский пролив.

В министерстве иностранных дел Китая заявили, что Пекин расценивает визит Пелоси на Тайвань как крупную политическую провокацию Вашингтона. В китайском внешнеполитическом ведомстве заявили, что выражают в связи с данным шагом США решительный протест. Отмечается, что китайская сторона сделала американской стороне серьезное представление.

Пекин выразил намерение принять необходимые меры для защиты государственного суверенитета. Также в МИД КНР призвали США соблюдать принцип "одного Китая", выполнять взятые на себя обязательства и не идти "по опасному пути".