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Обозреватель National Review Нейт Хохман заявил, что Владимиру Зеленскому не следует пренебрежительно относиться к внутренним проблемам Америки, требуя при этом от Вашингтона дальнейшей поддержки.

"Само собой разумеется, что украинцам финансовые проблемы американцев, которые пытаются свести концы с концами, кажутся пустяками, а дороговизна бензина за тысячи километров вдали – пустой звук", – пишет автор в своей статье.

Он добавил, что не Зеленскому определять внешнюю политику США.

"Для американцев инфляция отнюдь не "ничто", а серьезная проблема", – заключил Хохман.

Ранее издание Politico сообщило об опасениях Зеленского относительно того, что с наступлением холодов Россия может использовать тактику "генерала Мороза". В публикации утверждалось, что холодная зима может вынудить Европу пойти на уступки Москве в вопросах поставок оружия Киеву и санкций, чтобы взамен получить стабильные поставки газа для обогрева домохозяйств и функционирования экономики.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.