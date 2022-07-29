Министра экономики ФРГ освистали во время его речи про Украину

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Жители немецкого города Байройт освистали министра экономики Германии Роберта Хабека во время его выступления. Об этом сообщает газета Die Welt.

Хабек говорил о противостоянии с Россией, поставках вооружений Украине, инфляции и энергетическом кризисе в Германии.

"Разжигатель войны, проваливай", – кричали в толпе.

По данным издания, в руках у митингующих были транспаранты с оскорбительными фразами в адрес министра.

Ранее сообщалось, что читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали реакцию министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок на совместное фото президентов России, Турции и Ирана. Ранее политик возмутилась тем, что Реджеп Тайип Эрдоган сфотографировался с Владимиром Путиным и Ибрахимом Раиси. Она назвала данный снимок "вызовом для НАТО".

Ситуация в международных отношениях накалилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

