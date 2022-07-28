Украинский кризис усилил раскол между Восточной и Западной Германией – СМИ

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Украинский кризис выявил разрыв во взглядах между жителями Восточной и Западной Германии, пишет газета Der Tagesspiegel со ссылкой на данные исследовательской компании Forsa.

По результатам исследования, на востоке страны значительно больше респондентов (34%) считают, что немецкое правительство делает слишком много для поддержки Украины. В свою очередь, на западе Германии этого мнения придерживается примерно каждый пятый (18%) житель.

Кроме того, отмечается, что до 61% западных немцев выступают за поставки Германией тяжелого вооружения Киеву, а среди граждан с востока страны подобные шаги поддерживают около 32%.

Ранее сообщалось, что Германия поставила Украине ракетные системы залпового огня (РСЗО) Mars II. Кроме того, Украина получила три дополнительные системы Panzerhaubitze 2000. По данным издания, ФРГ планирует поставить Киеву системы ПВО Iris-T и три танковых тягача.

До этого депутат бундестага Евгений Шмидт призвал отменить антироссийские санкции и вернуться к реальной политике, учитывающей интересы ФРГ. По его мнению, эффект бумеранга от неудачных ограничительных мер против Москвы отчетливо ощущается в Берлине. В качестве примера парламентарий привел резкий рост цен на энергоносители и продукты питания в Германии.

Также немецкий журналист Эрик Бонзе заявил, что антироссийские санкции и провальная внутренняя политика привели к тому, что ЕС идет к "мегакризису" с непредвиденными последствиями. По его словам, обстановка в европейском регионе была напряженной еще задолго до обострения ситуации на Украине. В частности, резко выросла инфляция, а энергетический рынок был перегрет.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

