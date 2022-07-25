Захарова прокомментировала решение о выделении ЕС помощи Украине на 500 млн евро

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Решение Евросоюза о выделении дополнительных 500 миллионов евро на поставки оружия Украине свидетельствует о тотальной неготовности ЕС помогать политическому урегулированию ситуации. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, своими поставками Евросоюз инвестирует дальнейшие боевые действия, заявляя о протягивании России "оливковой ветви мира". Она отметила, что за чуть более год существования Европейского фонда мира на вооружение Украины потратили 2,5 миллиарда евро, что составляет почти половину бюджета до 2027 года.

"Так что за совершаемые украинскими ВС и националистическими батальонами военные преступления, убийства мирных жителей, женщин, стариков и детей, разрушение гражданской инфраструктуры, включая мосты, спонсоры из ЕС должны нести ту же ответственность, что и киевский режим", – говорится в опубликованном на сайте МИД РФ комментарии Захаровой.

Она подчеркнула, что Евросоюз проявляет двойные стандарты, поставляя вооружение с третьи страны и тем самым нарушая собственные правила. По ее словам, за пять месяцев безостановочного накачивания Украины оружием на Западе пытались замалчивать неудобную правду о рисках этой политики для безопасности ЕС. Теперь же, добавила Захарова, правоохранительные органы Запада признали, что поставляемое оружие начало всплывать в государствах Европы.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз принял решение о выделении Украине пятого транша в размере 500 миллионов евро из Европейского фонда мира. По его словам, средства пойдут для дальнейшей поддержки Вооруженных сил Украины.

