Евросоюз выделил еще 500 млн евро на поддержку ВСУ – Боррель

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Евросоюз принял решение о выделении Украине пятого транша в размере 500 миллионов евро из Европейского фонда мира. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

По его словам, средства пойдут для дальнейшей поддержки Вооруженных сил Украины.

"ЕС остается сосредоточенным и непоколебимым в своей поддержке Украины вместе с партнерами" , – написал Боррель на своей странице в Twitter.

Политическое решение о выделении очередного транша Украине было принято на Совете ЕС 18 июля. Таким образом, с марта текущего года Евросоюз выделил на оказание военной помощи Киеву 2,5 миллиарда евро. Эти деньги используются в качестве компенсации европейским странам, которые отправляют украинским военным оружие.

Ранее Боррель заявил, что Евросоюз не допустит, чтобы у Киева в критический момент боевых действий закончились оружие и военная техника. По словам чиновника, ресурсов ЕС достаточно для того, чтобы продолжать поставки.

Западные страны увеличили поставки оружия на Украину после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

