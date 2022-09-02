Киев пытается создать перед Западом иллюзию противостояния РФ – Шойгу

Фото: Минобороны РФ

Южное контрнаступление Киева имеет цель создать перед Западом иллюзию способности противостоять РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра обороны РФ Сергея Шойгу.

"Подчеркну, что данная акция спланирована офисом Зеленского с единственной целью – создать у западных кураторов иллюзию способности ВСУ вести наступление", – сказал Шойгу.

По его словам, ВСУ продолжают попытку наступления на николаево-криворожском и других направлениях. Шойгу уточнил, что противник РФ несет большие потери.

Ранее обозреватель британской газеты Роберт Фокс заявил, что ВСУ не смогут оправиться от неудачного контрнаступления. Он отметил, что в действиях украинских войск наблюдается символичность, нежели стратегический подход. По словам обозревателя, срочные действия Владимира Зеленского были вызваны страхом из-за возможного подрыва поддержки со стороны союзников, что мог спровоцировать "тупик" на фронте.

До этого финский политолог Йохан Бекман заявил, что Запад ограничил поставки оружия Украине из-за отсутствия результата на фронте. По его словам, на Украине Запад видит провал проекта, а поэтому не видит смысла в поддержке.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

