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Потери украинской армии с начала проведения специальной военной операции исчисляются сотнями тысяч, заявил экс-заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Сергей Кривоно.

"Я четко понимаю, что то, что мы выстояли в феврале, марте и апреле – это как раз не потому, что власть что-то делала, а потому, что народ самоорганизовался и делал, не ожидая никаких команд. И это как раз наше большое достижение, и это наше право сказать власти: "А почему же вы ничего не делали, почему десятки, а уже мы понимаем, что сотни тысяч погибших – за что они погибли?" – цитирует его РИА Новости.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что реальные потери военных ВСУ огромные, однако руководство Украины скрывает настоящие цифры.

При этом показания украинских военнопленных дают возможность сформировать истинное представление о происходящем. По словам министра, роль Украины в тактике ведения боевых действий Запада сводится к поставке живой силы в качестве расходного материала.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

