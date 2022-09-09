Летчик рассказал, почему ВСУ прозвали его вертолет "бешеной восьмеркой"

Фото: телеграм-канал “Минобороны России”

Украинские военные прозвали российский вертолет Ми-8, который уничтожил комплекс ПВО "Бук" Вооруженных сил Украины, "бешеной восьмеркой". Об этом в опубликованном Минобороны видео рассказал командир экипажа.

Пилот вертолета рассказал, что во время вылета получил задачу в воздухе. По координатам он обнаружил позицию ПВО и скомандовал применить вооружение. В результате удалось уничтожить украинские "Бук", командный пункт и радиолокационную станцию.

"После этого случая меня начали называть "бешеная восьмерка". Причем это пошло именно от врага – когда был перехват на следующий день, как раз эти слова там и были, что "прилетела какая-то "бешеная восьмерка", уничтожила все, что у нас здесь есть, и улетела", – пояснил летчик.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины предприняли очередную попытку высадить десант через Днепр в направлении Каменки-Днепровской, но безуспешно. Он отметил, что противник пытается прощупать слабое место в обороне, поскольку до этого попытки высадки десанта были в направлении Энергодара, Днепрорудного и Васильевки.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

