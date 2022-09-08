ВСУ открыли артиллерийский огонь по Энергодару

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Украинские боевики вновь обстреливают Энергодар в Запорожской области из артиллерийских орудий. Об этом администрация города сообщила в телеграм-канале.

"Срочно переместитесь в укрытие. Помните правила безопасности при угрозе с воздуха", – говорится в публикации.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в Энергодаре задержали корректировщика, который наводил украинский дрон-камикадзе на здание администрации. Уточнялось, что при атаке никто не пострадал.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.