Жителей Харьковской области эвакуируют в РФ из-за обстрелов со стороны ВСУ

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Проживающих на территории подконтрольной союзным силам РФ и Донбасса эвакуируют в России и ЛНР в связи с обстрелами со стороны украинских войск, заявил глава администрации Купянского района Максим Губин.

"Мы сейчас пытаемся максимально эвакуировать граждан для того, чтобы обеспечить безопасность жителей. Мы организовываем транспорт, автобусы, с помощью которых жители вывозятся в Луганскую Народную Республику, в район Сватово, на территорию России", – сообщил он в эфире телеканала "Россия 24".

Губин отметил, что союзным войскам удается удержать позиции, Купянск в безопасном состоянии.

Ранее глава администрации Виталий Ганчев Харьковской области заявил о решении эвакуировать женщин и детей из Купянска и Купянского района из-за обстрелов со стороны Украины.

По его словам, ВСУ стремятся разрушить инфраструктуру Купянска, подвергая город постоянным ракетным обстрелам. Он отметил, что украинские силовики успели нанести значительный материальный и моральный ущерб местным жителям, поэтому эвакуация остается единственным способом их спасения.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

