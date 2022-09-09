В Харьковской ВГА назвали основную цель украинских военных в регионе

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Основная задача Вооруженных сил Украины под Харьковом заключается в том, чтобы создать для Запада видимость наличия тактических успехов за счет съемки кадров поднятия флага в различных населенных пунктах, заявил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

"Задача – показать картинку своим западным партнерам, своим хозяевам, что они занимают населенные пункты, используя их вооружение. Главное – везде успеть отснять, показать, что они поднимают над каким-то населенным пунктом украинский флаг", – сказал он в эфире канала "Россия 24".

Ранее в военно-гражданской администрации Харьковской области заявили, что информация о наступлении ВСУ под Балаклеей не соответствует действительности и распространяется с целью наведения паники.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.