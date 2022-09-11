Американская разведка помогала ВСУ готовить наступление под Харьковом – СМИ

Фото: depositphotos/Bumble-Dee

Американская разведка помогает Вооруженным силам Украины планировать наступление, в том числе на харьковском направлении, сообщила газета New York Times.

Издание пишет, что летом 2022 года высокопоставленные украинские чиновники активизировали обмен разведданными со своими американскими коллегами. Отмечается, что благодаря этому Киев смог добиться значительных успехов на северо-востоке в последние дни.

На протяжении всей спецоперации Штаты предоставляли Украине информацию о командных пунктах, складах боеприпасов и других ключевых узлах на российских военных линиях.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что ВС РФ перебросили войска из Изюма и Балаклеи на донецкое направление. В ведомстве отметили, что переброска сил осуществлялась в течение трех дней.

За это время было выполнено несколько отвлекающих и демонстрационных маневров. Параллельно по противнику наносились артиллерийские, ракетные и авиационные удары для недопущения потерь среди российских солдат.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

