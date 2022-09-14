В Запорожье сообщили об усилении линии обороны из-за стягивания украинских войск

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В Запорожской области усилили линию обороны и резервы на фоне увеличения группировки ВСУ на линии фронта, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

"Наша армия готова встретить и дать отпор украинским боевикам, если те решатся пойти в наступление", – сказал он в интервью РИА Новости.

Накануне Рогов сообщил, что на линии соприкосновения в Запорожье увеличилось число украинских солдат и единиц военной техники. Он отметил, что подобного числа солдат ВСУ с начала специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР на линии соприкосновения в регионе еще не было, однако ситуация контролируемая.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что Союзные силы пресекли попытку ВСУ прорваться на горловском направлении. По его словам, Горловка подверглась обстрелам. Пушилин также добавил, что попытки Киева выдвинуть определенные силы наблюдались и со стороны Дзержинска.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

