База иностранных наемников уничтожена на харьковском направлении

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
В Харьковской области российские военные уничтожили базу зарубежных наемников, сообщает РИА Новости.
По данным собеседника агентства в силовых структурах, в домах мирных жителей одной из деревень военными были оборудованы казармы и склады. Беспилотники позволили определить точное месторасположение базы, после чего по выявленным координатам был нанесен минометный удар.
В результате есть погибшие и пострадавшие наемники, которые были вывезены на квадроциклах.
"У вэсэушников нет такой техники. Они в интернете собирают деньги на старые "Нивы". Наличие квадроциклов и багги – это первый признак, что вы столкнулись со спецподразделением", – отметил представитель силовых структур, добавив, что у одного наемника был темный цвет кожи.
Ранее глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что в городах Харьковской области наемники расстреливают людей, чтобы устроить провокацию.
Он добавил, что националистические формирования и западные наемники захватили большую часть области. Это препятствует пересечению границы людьми, сообщил Ганчев.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Российская авиация уничтожила в Харьковской области базу иностранных наемников
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