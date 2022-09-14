Росгвардия задержала в Херсонской и Запорожской областях более 130 пособников ВСУ и СБУ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Военнослужащие Росгвардии задержали более 130 пособников ВСУ и СБУ в Херсонской и Запорожской областях, сообщает ТАСС.

Отмечается, что задержанные причастны к деятельности националистических организаций СБУ и ВСУ. Также обнаружено 10 тайников с оружием и боеприпасами.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что Союзные силы пресекли попытку ВСУ прорваться на горловском направлении. По его словам, Горловка подверглась обстрелам.

Пушилин также добавил, что попытки Киева выдвинуть определенные силы наблюдались и со стороны Дзержинска.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

