Российские военные пресекли продвижение ВСУ на херсонском направлении

Фото: телеграм-канал "АрМИ-2022"

Продвижение украинских войск на херсонском направлении удалось остановить. Об этом в эфире Первого канала заявил замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов.

"На херсонском направлении, с позиции севера, есть определенные продвижения украинских нацистов. Но нельзя забывать, что против нас не украинские нацисты воюют, а практически все НАТО", – в то же время признал он.

По его словам, ситуацию на херсонском направлении нельзя назвать критичной. В частности, он отметил, что ВСУ несут в регионе значительные потери.

Стремоусов также предположил, что населенные пункты захватываются украинскими военными только для того, чтобы сфотографироваться. При этом в результате действий ВСУ погибают сотни мирных жителей.

Ранее глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил об отраженной попытке ВСУ прорваться к Каховской ГЭС. По его словам, попытка была совершена двумя батальонами в районе села Дудчаны.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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