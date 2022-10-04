Глава правительства Херсонской области был включен в санкционный список Великобритании

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Соединенное Королевство расширило санкции в отношении России, включив в санкционный список руководителя правительства Херсонской области Сергея Елисеева, сообщает ТАСС.

Ограничительные меры предусматривают запрет на въезд в Британию и заморозку активов в случае их наличия. По данным британских властей, Елисеев якобы причастен к действиям по "дестабилизации Украины".

Ранее Великобритания расширила санкции в отношении России, включив в них председателя Банка России Эльвиру Набиуллину, так как она получает выгоду от правительства России или оказывает ему поддержку.

Западные государства стали вводить санкции против РФ после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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