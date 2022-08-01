Великобритания ослабила санкции в сфере авиационного страхования

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Власти Великобритании ослабили санкции в сфере авиационного страхования для лиц, связанных с Российской Федерацией. Об этом сообщается на сайте британского правительства.
Отмечается, что из законодательного положения об антироссийских санкциях было исключено положение о финансовых услугах и средствах, связанных с товарами и технологиями, на ввоз которых наложены ограничения.
"Это позволяет предоставлять страхование и перестрахование лицу, связанному с Россией, в отношении пунктов, указанных в параграфе, при условии соблюдения более широких ограничений и условий лицензии", – говорится в опубликованном документе.
Там уточняется, что речь идет о ряде авиационных товаров и технологий, в том числе об авиационных газотурбинных двигателях и их комплектующих. При этом данное положение не распространяется на военные товары и технологии.
Ранее Совет Евросоюза принял решение снять запрет на поставки России ряда товаров и услуг для авиационной отрасли. Сообщалось, что техническая помощь будет разрешена в той мере, в какой это необходимо для обеспечения деятельности Международной организации гражданской авиации по установлению промышленных стандартов.
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