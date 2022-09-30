Великобритания включила в санкционный список Набиуллину

Фото: depositphotos/Photocreo

Великобритания расширила санкции в отношении России, включив в них председателя Банка России Эльвиру Набиуллину.

"Эльвира Набиуллина является вовлеченным лицом <...> поскольку Набиуллина получает выгоду от правительства России или оказывает ему поддержку, работая на правительство России в качестве председателя Центрального банка Российской Федерации", – говорится на сайте правительства.

Ранее Соединенные Штаты ввели в отношении России новый пакет санкций, в который вошли десятки физических и юридических лиц. В черный список попали, в том числе, председатель Банка России Эльвира Набиуллина и вице-премьер РФ Александр Новак.

Владимир Путин выступил в Георгиевском зале Кремля по случаю подписания договоров о принятии в состав России новых субъектов. После выступления главы государства прошла церемония подписания документов. В ней приняли участие глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава Запорожской области Евгений Балицкий, глава Херсонской области Владимир Сальдо.

Референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли с 23 по 27 сентября. По итогам голосования большинство жителей этих регионов высказались за вхождение в состав РФ.

Западные страны усилили санкционное давление на Москву после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



ЕС анонсировал новые санкции против РФ из-за референдумов в Донбассе

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!