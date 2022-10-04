ВСУ начали наносить удары по Донбассу новым типом ракет

ВСУ продолжили наносить удары по городам Донбасса. При этом они стали использовать новый тип ракет для РСЗО HIMARS.

Тем временем российские военные совместно с сотрудниками МЧС поставляют жителям ДНР и ЛНР гуманитарную помощь.