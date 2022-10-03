Стало известно, на какие карты мобилизованные получат первую зарплату

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Мобилизованные граждане будут получать денежное довольствие на карты "Сбербанка", "Промсвязьбанка" и ВТБ. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Отмечается, что именно эти три банка оформляют карты для граждан, подпавших под частичную мобилизацию. Также денежные средства могут быть зачислены на любую карту платежной системы "Мир", которую мобилизованный укажет в военкомате. Однако многим выдают новые карты.

Стало известно, что призывники столкнулись с проблемами при оформлении карт из-за того, что у них забрали паспорта и военные билеты. Некоторые сотрудники банков идут навстречу мобилизованным и оформляют карты по ксерокопии паспорта. В самих банках это отрицают.

В "Промсвязьбанке" сказали, что наличие документов, необходимых для идентификации клиента, является обязательным условием. В "Сбербанке" сообщили, что "при отсутствии документа, удостоверяющего личность, предусмотренного законодательством, банковская карта не выдается". Правила не меняются, даже если мобилизованный уже является клиентом данного банка.

Юрист Вадим Ткаченко подчеркнул, что военный билет должен находиться у мобилизованного на руках. Он также добавил, что этот документ является официальным удостоверением личности.

Еще одной проблемой стала невозможность снять деньги с уже полученной карты, поскольку банкоматов и магазинов, принимающих карты, вблизи зоны боевых действий может и не быть. По словам экспертов, в военных частях у рядовых забирают мобильные телефоны и лишают их доступа в интернет. Мобилизованные не могут отправить деньги родственникам или погасить очередной платеж по кредиту.

В "Промсвязьбанке" рекомендовали открыть родственнику дополнительную карту с доступом к счету. В "Сбербанке" напомнили о сервисе "Автопогашение", который доступен на кредитных картах.

Ранее военный комиссар Якутии Александр Авдонин заявил, что россияне, призванные в вооруженные силы в рамках частичной мобилизации, будут получать 205 тысяч рублей в месяц и больше. Он пояснил, что размер оклада зависит от должности и воинского звания. Вместе с тем Авдонин отметил, что мобилизованные будут получать ту же сумму, что и служащие по контракту.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что РФ имеет огромный мобилизационный ресурс – почти 25 миллионов человек. При этом в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Мобилизованные и их родственники могут получить кредитные каникулы

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