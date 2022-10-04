В Херсонской области заявили о попадании ВСУ в "огневой мешок" на севере региона

Фото: ТАСС/Александр Река
Военные украинской армии попали в "огневой мешок", таким образом их продвижение в районе села Дудчаны Херсонской области было остановлено, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Они оказались в "огневом мешке". Нашей армией занята линия обороны. Работают наша авиация и артиллерия, добивая тех, кто проломился на суверенную территорию РФ. Никаких дальше продвижений нет", – сообщил он РИА Новости.
Стремоусов добавил, что со всех направлений, по которым ВСУ пытаются наступить, они получают отпор.
Ранее глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил об отраженной попытке ВСУ прорваться к Каховской ГЭС.
По его словам, попытка была совершена двумя батальонами ВСУ в районе села Дудчаны.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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