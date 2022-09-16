Власти Запорожья сообщили, что в Мелитополе сработала система ПВО

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В Мелитополе сработала система противовоздушной обороны, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, в городе была слышна серия взрывов. В своем телеграм-канале Рогов написал, что подробности сообщит позднее.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области задержали подозреваемого в корректировке артиллерийских ударов ВСУ по населенным пунктам на северо-западе региона. Подозреваемый признал вину. Следователи намерены установить личности его сообщников.

До этого Рогов сообщал, что ВСУ предприняли безуспешную попытку прорыва обороны в районе населенного пункта Нестерянка и потеряли более 50 человек убитыми. Также были уничтожены три танка и три БТР М113 американского производства.

В плен были взяты семь человек, включая одного офицера. По словам члена главного совета администрации Запорожской области, в ходе допроса было установлено, что подразделения ВСУ слабо укомплектованы личным составом, большую часть составляют резервисты, не прошедшие минимальной подготовки.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.