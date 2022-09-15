В Запорожье заявили, что ВСУ потеряли более 50 человек при попытке прорыва обороны

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Вооруженные силы Украины потеряли более 50 человек убитыми в ходе попытки прорыва обороны в районе населенного пункта Нестерянка в Запорожской области. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
"В результате трех безрезультатных попыток прорыва нашей обороны, благодаря умелым действиями расчетов артиллерии и огню мотострелковых подразделений, наступающий противник был остановлен, понеся большие потери, отошел на свои позиции", – написал он в своем телеграм-канале.
Рогов уточнил, что также были уничтожены три танка и три БТР М113 американского производства. В плен взяты семь человек, включая одного офицера. По словам члена главного совета администрации Запорожской области, в ходе допроса было установлено, что подразделения ВСУ слабо укомплектованы личным составом, большую часть составляют резервисты, не прошедшие минимальной подготовки.
Накануне Рогов сообщил, что в Запорожье не позволили украинской армии провести разведку боем. По его словам, контрбатарейная борьба велась на линии боевого соприкосновения. В результате часть мобильных групп ВСУ была уничтожена, а часть отброшена на исходные позиции.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
В Запорожской области пресечена попытка ВСУ провести разведку боем
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